HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? Üsküdar - Beşiktaş vapur iptal mi? İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi!

Hangi vapur seferleri iptal edildi? Merak ediliyor. İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor. Peki, Hangi vapur seferleri iptal edildi? Yoğun sis yüzünden İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi! Üsküdar - Beşiktaş vapur iptal mi?

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Megakent İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken yoğunluğun her geçen dakika artması bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.