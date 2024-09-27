Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Avusturya, Slovenya, İtalya, Lübnan Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı ne

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangi ülkenin Akdeniz'ekıyısı yoktur?, sorusu soruldu. Peki Hangi ülkenin Akdeniz'ekıyısı yoktur?, sorusu cevabı ne?

HANGİ ÜLKENİN AKDENİZ'EKIYISI YOKTUR?

• A-) Avusturya

• B-) Slovenya

• C-) İtalya

• D-) Lübnan

Cevap: Avusturya