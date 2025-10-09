Hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesi alamayacak? HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi açıkladı!
Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini almayacak telefon modellerini resmi olarak duyurdu. Bu durum, bazı kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığı oluşturabilir. Xiaomi'nin bu adımı, telefonların teknik özelliklerine ve donanımına bağlı olarak belirlenmiş durumda. Peki, Hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesi alamayacak? HyperOS 3 ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...
Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiren büyük yazılım dönüşümü resmen başladı! Şirket, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya hazırlanırken, bir yandan da hangi cihazların bu yeni sürüme kavuşamayacağı ortaya çıktı. Ancak işin can alıcı tarafı şu: Listede sadece eski modeller değil, kısa süre önce satışa çıkan bazı telefonlar da bulunuyor. Peki, Hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesi alamayacak? HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi'nin açıklamasının detayları haberimizde...
HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?
Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3'ü Ağustos 2025'te Çin'de resmi olarak tanıttı. Bu güncelleme, markanın yazılım tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Beta sürümleri kısa süre içinde test kullanıcılarına ulaştı ve global dağıtımın Ekim 2025'te başlayacağı açıklandı.
Xiaomi'nin yol haritasına göre, güncelleme Mart 2026'ya kadar kademeli şekilde tüm uygun cihazlara gönderilecek. Öncelik amiral gemisi serilerde olacak; daha sonra orta segment ve uygun fiyatlı modeller güncellemeyi alacak.
Bu süreçte Xiaomi, HyperOS 3 ile birlikte cihazlar arası ekosistemi daha da bütünleştirmeyi hedefliyor. Yeni sürüm, arayüz geçişlerinde daha yüksek akıcılık, güçlendirilmiş yapay zeka asistanı ve daha uzun pil ömrü gibi yenilikler sunacak.
HANGİ TELEFONLAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK?
Her yeni sistem güncellemesinde olduğu gibi, bazı eski modeller donanım ve yazılım uyumsuzlukları nedeniyle destek dışı bırakılıyor. HyperOS 3 için de durum farklı değil. Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında yer alan pek çok cihaz, bu yeni sürümü alamayacak.
Kullanıcılar açısından hayal kırıklığı yaratan bu liste, özellikle Mi 11 ve Redmi Note 12 serilerinin bazı modellerini de kapsıyor. Aşağıda, HyperOS 3 güncellemesi alamayacak cihazların tam listesi yer alıyor:
Xiaomi modelleri
Xiaomi 11i serisi
Xiaomi 12X
Xiaomi Mi 11 LE
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 11T serisi
Xiaomi Mi 11 Lite NE
Xiaomi Mi 11X serisi
Xiaomi Mi 11 serisi
Xiaomi Mi Mix Fold
Xiaomi Mix 4
Xiaomi Pad 5 serisi
Xiaomi Civi
Redmi modelleri
Redmi 12 serisi
Redmi 12C
Redmi A2 serisi
Redmi 12 5G
Redmi K50 Ultra
Redmi K60
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 NFC 4G
Redmi Note 12R
Redmi Note 12S
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 13 serisi (bazı varyantlar)
POCO modelleri
POCO C71
POCO C75
POCO M6 serisi
POCO C65
POCO C51
POCO C55
POCO X5 serisi
POCO X4 GT serisi
POCO M5 serisi
POCO F4 serisi
POCO F4 GT
POCO M4
Bu modellerin HyperOS 3 güncellemesini alamayacağı kesinleşmiş durumda. Ancak bazı cihazlar, güvenlik yamaları veya küçük kararlılık güncellemeleriyle desteklenmeye bir süre daha devam edecek.
HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI, REDMI, POCO TELEFON MODELLERİ
Xiaomi'nin açıkladığı güncelleme planına göre HyperOS 3, öncelikli olarak yeni nesil cihazlarda test edilip daha sonra orta segment modellere ulaşacak.
İlk Etapta Güncelleme Alacak Modeller
Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
Redmi K80 Pro, K80 Ultra
Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5
Bu cihazlar, HyperOS 3'ün beta testlerini ilk deneyimleyen modeller arasında yer alıyor.
Kademeli Güncelleme Alacak Diğer Modeller
Xiaomi 15T, 15T Pro
Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro
Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite, 13T, 13T Pro
Xiaomi 12, 12 Pro, 12T Pro
Redmi Note 14, 14 Pro, 14S
Redmi Note 13 serisi (Note 13, 13 Pro, 13 Pro+, 13 5G)
Redmi 15, 15C, 15C 5G
POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra
POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85
Bu cihazların büyük bir bölümü, 2025 sonuna kadar kararlı HyperOS 3 sürümünü alacak.