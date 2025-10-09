Hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesi alamayacak? HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi açıkladı!

Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiren büyük yazılım dönüşümü resmen başladı! Şirket, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya hazırlanırken, bir yandan da hangi cihazların bu yeni sürüme kavuşamayacağı ortaya çıktı. Ancak işin can alıcı tarafı şu: Listede sadece eski modeller değil, kısa süre önce satışa çıkan bazı telefonlar da bulunuyor. Peki, Hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesi alamayacak? HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi'nin açıklamasının detayları haberimizde...

HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3'ü Ağustos 2025'te Çin'de resmi olarak tanıttı. Bu güncelleme, markanın yazılım tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Beta sürümleri kısa süre içinde test kullanıcılarına ulaştı ve global dağıtımın Ekim 2025'te başlayacağı açıklandı.

Xiaomi'nin yol haritasına göre, güncelleme Mart 2026'ya kadar kademeli şekilde tüm uygun cihazlara gönderilecek. Öncelik amiral gemisi serilerde olacak; daha sonra orta segment ve uygun fiyatlı modeller güncellemeyi alacak.

Bu süreçte Xiaomi, HyperOS 3 ile birlikte cihazlar arası ekosistemi daha da bütünleştirmeyi hedefliyor. Yeni sürüm, arayüz geçişlerinde daha yüksek akıcılık, güçlendirilmiş yapay zeka asistanı ve daha uzun pil ömrü gibi yenilikler sunacak.

HANGİ TELEFONLAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK?

Her yeni sistem güncellemesinde olduğu gibi, bazı eski modeller donanım ve yazılım uyumsuzlukları nedeniyle destek dışı bırakılıyor. HyperOS 3 için de durum farklı değil. Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında yer alan pek çok cihaz, bu yeni sürümü alamayacak.

Kullanıcılar açısından hayal kırıklığı yaratan bu liste, özellikle Mi 11 ve Redmi Note 12 serilerinin bazı modellerini de kapsıyor. Aşağıda, HyperOS 3 güncellemesi alamayacak cihazların tam listesi yer alıyor:

Xiaomi modelleri

Xiaomi 11i serisi

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11X serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 serisi

Xiaomi Civi

Redmi modelleri

Redmi 12 serisi

Redmi 12C

Redmi A2 serisi

Redmi 12 5G

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 serisi (bazı varyantlar)

POCO modelleri

POCO C71

POCO C75

POCO M6 serisi

POCO C65

POCO C51

POCO C55

POCO X5 serisi

POCO X4 GT serisi

POCO M5 serisi

POCO F4 serisi

POCO F4 GT

POCO M4

Bu modellerin HyperOS 3 güncellemesini alamayacağı kesinleşmiş durumda. Ancak bazı cihazlar, güvenlik yamaları veya küçük kararlılık güncellemeleriyle desteklenmeye bir süre daha devam edecek.

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI, REDMI, POCO TELEFON MODELLERİ

Xiaomi'nin açıkladığı güncelleme planına göre HyperOS 3, öncelikli olarak yeni nesil cihazlarda test edilip daha sonra orta segment modellere ulaşacak.

İlk Etapta Güncelleme Alacak Modeller

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Redmi K80 Pro, K80 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5

Bu cihazlar, HyperOS 3'ün beta testlerini ilk deneyimleyen modeller arasında yer alıyor.

Kademeli Güncelleme Alacak Diğer Modeller

Xiaomi 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite, 13T, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12T Pro

Redmi Note 14, 14 Pro, 14S

Redmi Note 13 serisi (Note 13, 13 Pro, 13 Pro+, 13 5G)

Redmi 15, 15C, 15C 5G

POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85

Bu cihazların büyük bir bölümü, 2025 sonuna kadar kararlı HyperOS 3 sürümünü alacak.