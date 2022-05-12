Hangi ile hangi vali atandı, 20 ilin yeni valileri kimdir? Görevden alınan valiler kimler? Yeni valilerin isimleri ne? Valisi değişen 20 il neresi?

9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Bunun ardından, Hangi illerin valileri değişti, 20 ilin yeni valileri kimdir? Görevden alınan valiler kimler? Yeni valilerin isimleri ne? Valisi değişen 20 il neresi? Hangi ile hangi vali atandı? merak edildi. Bilgiler haberimizde...

HANGİ İLLERDE VALİLER DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

Valisi değişen illerin isimleri:

Afyonkarahisar

Bartın

Batman

Bolu

Diyarbakır

Edirne

Isparta

Karaman

Kayseri

Kırşehir

Kırklareli

Malatya

Mersin

Niğde

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tokat

Uşak

Van

GÖREVDEN ALINAN VALİLER KİMLERDİR?

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık

Uşak Valisi Funda Kocabıyık

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

Bartın Valisi Sinan Güner

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

Bolu Valisi Ahmet Ümit

Kırşehir Valisi İbrahim Akın

GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER KİMLERDİR?

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne

Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne

Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne

Kırklarerli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne

Tokat Valiisi Ozan Balcı, Van Valiliği'ne

HANGİ İLE HANGİ VALİ ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Görev değişiklikleri şöyle:

YENİ VALİ OLAN İSİMLER KİMLERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Gübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne

Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkaoyun Karaman Valiliği'ne

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne

Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne

Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak Valiliği'ne

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