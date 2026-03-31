Hande Yener’den Erol Köse’ye veda mesajı! Paylaşımı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Hande Yener, hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Sanat camiasında farklı yorumlar yapılırken Yener'in sözleri dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

  • Hande Yener, hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için 'Bende yerin ayrı kalacak' ifadesini kullandı.
  • Rober Hatemo, 2004 yılında Alaçatı'da değeri yaklaşık 100 milyon TL olabilecek bir arazinin Erol Köse nedeniyle elinden çıktığını belirtti.
  • Yeşim Salkım, geçmişte Erol Köse ile yaşadığı zorluklar nedeniyle kendisinin ve çevresindeki bazı sanatçıların zarar gördüğünü ifade etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için yaptığı açıklamayla magazin gündeminde yer aldı. Yener'in Köse hakkında kullandığı ifadeler, sanat dünyasında yapılan diğer yorumlardan farklı bir noktada değerlendirilerek dikkat çekti.

"BENDE YERİN AYRI KALACAK"

Hande Yener, Erol Köse için yaptığı açıklamada "Bende yerin ayrı kalacak" ifadelerini kullanarak veda etti. Ünlü şarkıcının sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

FARKLI YORUMLAR DA GELDİ

Erol Köse'nin vefatının ardından bazı sanatçılar ise geçmişte yaşadıkları sorunları gündeme getirdi.

Şarkıcı Rober Hatemo, yıllar önce yaşadığı bir anlaşmazlığa değinerek, 2004 yılında Alaçatı’da bulunan ve bugün değerinin yaklaşık 100 milyon TL olabileceğini belirttiği bir arazinin Erol Köse nedeniyle elinden çıktığını ifade etti.

Yeşim Salkım da yaptığı açıklamada geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek o dönemde hem kendisinin hem de çevresindeki bazı sanatçıların zarar gördüğünü belirten ifadeler kullandı.

İrem Derici ise yaptığı değerlendirmede bazı ölümlerin toplumda daha fazla yankı uyandırdığını ima eden sözleriyle dikkat çekti.

Erol Köse’nin vefatının ardından yapılan bu açıklamalar magazin dünyasında tartışma yaratırken, sanat camiasındaki eski polemikler de yeniden gündeme gelmiş oldu.

