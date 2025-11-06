Haberler

Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası Haber Videosunu İzle
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atv'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu kez bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizide, bir sahnede Shutterstock ambleminin ekrana yansıdığı fark edildi. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.

  • Aşk ve Gözyaşı dizisinin bir sahnesinde Shutterstock amblemli görsel kullanıldı.
  • Shutterstock amblemli görsel kullanımı telif lisansı eksikliğini gösterdi.
  • Dizideki Shutterstock amblemli görsel sosyal medyada prodüksiyon hatası olarak yorumlandı.

Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, 7. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamasa da sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

TELİFSİZ GÖRSEL KULLANILDI

Final bölümü öncesinde diziyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Bir TikTok kullanıcısı, dizideki bir sahnede çekim hatası yakaladı. İzleyicinin paylaştığı videoda, ekrana yansıtılan bir görselin üzerinde "Shutterstock" ambleminin yer aldığı fark edildi.

Bu detay, yapım ekibinin görseli telifli siteden indirirken gerekli lisans işlemini tamamlamadığını ortaya koydu. Normalde bu tür görseller ücretli olarak indirildiğinde amblem görünmezken, dizide amblemin yer alması sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına neden oldu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

İstanbul için devrim gibi sistem! Son depremde denendi, sonuç başarılı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.