Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, 7. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamasa da sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

TELİFSİZ GÖRSEL KULLANILDI

Final bölümü öncesinde diziyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Bir TikTok kullanıcısı, dizideki bir sahnede çekim hatası yakaladı. İzleyicinin paylaştığı videoda, ekrana yansıtılan bir görselin üzerinde "Shutterstock" ambleminin yer aldığı fark edildi.

Bu detay, yapım ekibinin görseli telifli siteden indirirken gerekli lisans işlemini tamamlamadığını ortaya koydu. Normalde bu tür görseller ücretli olarak indirildiğinde amblem görünmezken, dizide amblemin yer alması sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına neden oldu.