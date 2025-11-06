Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası
Atv'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu kez bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizide, bir sahnede Shutterstock ambleminin ekrana yansıdığı fark edildi. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.
- Aşk ve Gözyaşı dizisinin bir sahnesinde Shutterstock amblemli görsel kullanıldı.
- Shutterstock amblemli görsel kullanımı telif lisansı eksikliğini gösterdi.
- Dizideki Shutterstock amblemli görsel sosyal medyada prodüksiyon hatası olarak yorumlandı.
Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, 7. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamasa da sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.
TELİFSİZ GÖRSEL KULLANILDI
Final bölümü öncesinde diziyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Bir TikTok kullanıcısı, dizideki bir sahnede çekim hatası yakaladı. İzleyicinin paylaştığı videoda, ekrana yansıtılan bir görselin üzerinde "Shutterstock" ambleminin yer aldığı fark edildi.
Bu detay, yapım ekibinin görseli telifli siteden indirirken gerekli lisans işlemini tamamlamadığını ortaya koydu. Normalde bu tür görseller ücretli olarak indirildiğinde amblem görünmezken, dizide amblemin yer alması sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına neden oldu.