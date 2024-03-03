Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan nereli? Detaylar haberimizdedir…

HAMDİ DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Hamdi Doğan, 2013 yılında doçent unvanını elde etti. Ardından, 2019'da profesörlük unvanını kazanarak akademik başarısını taçlandırdı. Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlendiği dönemde gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Doğan, Niğde'nin tarihine ve kültürüne dair önemli eserler ortaya koydu. Yayımladığı kitaplar ve kaleme aldığı makalelerle kentin kültürel zenginliğine katkı sağlayan Hamdi Doğan, akademik kimliğiyle Niğde'ye hizmet etmeye devam ediyor.