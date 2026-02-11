Haberler

Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: "Bana bak" diye başlayıp...

Güncelleme:
Bir ankette Sedat Peker'in "en güvenilir isim" olarak çıkmasının ardından Haluk Levent dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Levent, "AHBAP'ı ilk kurduğumda yardım etmek için gitmek istediğim yerlerin yarısına önceden yardım yapılmış oluyordu. Ben 500 yardım yaptıysam en az bu kadar da birileri yapmış oluyordu ama söylemiyordu. Bunun sonradan Sedat Peker olduğunu öğrendim" dedi.

Yapılan bir ankette siyaset ve kurumların dışında Sedat Peker'in Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, dikkat çeken ifadeler kullandı.

AHBAP'ı ilk kurduğu dönemde yardım götürmek istediği bazı yerlerde ihtiyaçların daha önce karşılandığını fark ettiğini belirten Haluk Levent, "Bana bak Sedat Peker" diye başladığı konuşmasında "AHBAP'ı ilk kurduğumda yardım etmek için gitmek istediğim yerlerin yarısına önceden yardım yapılmış oluyordu. Ben 500 yardım yaptıysam en az bu kadar da birileri yapmış oluyordu ama söylemiyordu. Bunun sonradan Sedat Peker olduğunu öğrendim" dedi.

