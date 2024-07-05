Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Antalya'da verdiği konser sonrası nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Haluk Levent hastaneye mi kaldırıldı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?

HALUK LEVENT HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Haluk Levent, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HALUK LEVENT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Levent dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerin şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Apar topar tedavisine başlanan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü isim tedavisinin ardından öğle saatlerinde taburcu oldu. Sanatçının sağlık hakkında konuşan Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. İslim, "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü" diye konuştu.