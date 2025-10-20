Haluk Bilginer Sahtekarlar konuk oyuncu mu, diziden ayrılacak mı, ölecek mi?

Now TV'nin yeni dizisi Sahtekarlar, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in dizide kısa süreli görünmesi, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada "Haluk Bilginer Sahtekarlar dizisinde konuk oyuncu mu, yoksa diziden ayrıldı mı?" soruları kısa sürede gündem oldu.

SAHTEKARLAR'DA HALUK BİLGİNER KONUK OYUNCU MU?

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisinde Haluk Bilginer'in rolüyle ilgili detaylar henüz yapımcı tarafından açıklanmadı. Ancak usta oyuncunun ilk bölümde hayat verdiği Kadir karakterinin kısa süre sonra ölmesi, Bilginer'in dizide konuk oyuncu olarak yer aldığı ihtimalini güçlendiriyor. Her ne kadar ekran süresi kısa olsa da, karakterin hikâyedeki rolü dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.haluk bilginer sahtekarlar konuk oyuncu mu, diziden ayrılacak mı

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu Sahtekarlar, suç, entrika ve güç ilişkileri üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümdeki beklenmedik olaylar, dizinin ikinci bölümü için izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

SAHTEKARLAR'DA HALUK BİLGİNER ÖLÜYOR MU?

Dizinin ilk bölümünde Haluk Bilginer'in canlandırdığı Kadir karakteri kısa süre içinde yaşamını yitiriyor. Bu sahne, tanıtımlarda sıkça görülen Bilginer'in neden kısa süre ekranda kaldığı sorusunu gündeme getirdi. Seyirciler, ilerleyen bölümlerde karakterin flashback sahneleriyle yeniden yer alıp almayacağını merak ediyor.

Şu ana kadar ne yapım şirketi ne de kanal tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Kulislerde dolaşan iddialara göre, usta oyuncunun sahneleri yalnızca ilk bölümle sınırlı kalabilir; ancak bazı söylentiler, karakterin geçmişe dayalı sahnelerde tekrar izleyici karşısına çıkacağını öne sürüyor.

Haluk Bilginer, 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülü kazanmış ve son yıllarda birçok uluslararası projede yer alarak kariyerine yeni bir boyut kazandırmıştı.