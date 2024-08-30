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Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

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Usta oyuncu Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı Maria filminin Venedik'teki galasına katılmadı. Jolie ise sarı saçlarıyla kırmızı halıda şıklığıyla göz kamaştırdı.

Ünü ülke dışını aşan başarılı oyuncu Haluk Bilginer, dünyaca ünlü yıldız Angeline Jolie ile Maria filminde başrolü paylaştı. Jolie, filmin Venedik Film Festivali'ndeki galasında boy gösterirken gözler Bilginer'i aradı.

KIRMIZI HALIDA YALNIZ KALDI

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını anlatan ve yayın hakları Netflix tarafından satın alınan filmin galası 81. Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Haluk Bilginer, Pablo Larraın'in yönettiği filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotel Sokratis Onassis'i oynadı. Eski eşi Zuhal Olcay ile oynadığı Kel Diva oyununun Avrupa turnesi hazırlanan Haluk Bilginer, filmin galasında ve basın toplantısına katılmadı. Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie ise festivalin kırmızı halısında şıklığıyla ilgi odağı oldu.

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'i buluşturan Kel Diva oyunu 14 Eylül Duisburg, 15 Eylül Frankfurt, 17 Eylül Berlin, 18 Eylül Stuttgart, 19 Eylül Mannheim ve 21 Eylül Paris'te sahnelenecek.

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Sinema

Angelina Jolie Haluk Bilginer Sinema Magazin Haberler

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