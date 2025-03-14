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Halk TV'den kimler ayrıldı, neden?

Halk TV'den kimler ayrıldı, neden?
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Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi sonrası yaşanan gelişmeler, kanal içinde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, kanal içinde büyük bir tartışma yaratırken, yaşanan gerilim sonrası Halk TV bünyesindeki ayrılıklar merak konusu oldu. Peki, Halk TV'den kimler, neden ayrıldı? Halk TV'de ne oldu? İşte, merak edilen detaylar…

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi sonrası yaşanan gelişmeler, kanal içinde büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Bu durum, kanal yönetimi ve çalışanlar arasında gerilim yaratırken, yaşanan sürecin ardından bazı isimlerin Halk TV'den ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Kanalın izleyicileri ve medya takipçileri, Halk TV'de kimlerin ayrıldığını ve bu ayrılıkların neden yaşandığını merak ediyor. Peki, Halk TV'den kimler ayrıldı, ayrılıkların nedeni ne? Halk TV'de neler yaşandı? İşte, Halk TV'deki son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar…

HALK TV'DEN KİMLER AYRILDI?

Halk TV'de son dönemde yaşanan gelişmeler, kanal içinde önemli ayrılıklara yol açtı. Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj büyük tartışmalara neden olurken, kanalın bazı önemli gazetecileri istifa etti. Serpil Yılmaz, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel istifalarını açıklayan isimler arasında yer aldı.

Halk TV'den kimler ayrıldı, neden?Halk TV'den kimler ayrıldı

İstifa eden gazeteciler, Kütahyalı'nın geçmişteki söylemleri nedeniyle onunla yapılan röportajın Halk TV'nin yayın politikasıyla uyuşmadığını belirtti.

Halk TV'den kimler ayrıldı, neden?Halk TV'de ne oldu

Özellikle "Kayda Geçsin" programının ekibi, bu gelişme sonrasında kanaldan ayrılma kararı aldı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, röportajdan haberdar olmadığını ve bunun bir "yol kazası" olduğunu ifade etse de, istifa eden isimler kararlarından geri adım atmadı.

Halk TV'den kimler ayrıldı, neden?Halk TV'den istifa edenler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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