Halit Doğan kimdir, nereli? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan biyografisi! Halit Doğan ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Halit Doğan kimdir? Halit Doğan kaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

HALİT DOĞAN KİMDİR?

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı. 31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.

HALİT DOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu.

HALİT DOĞAN NE MEZUNU?

İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.

HALİT DOĞAN EVLİ Mİ?

Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.