Halis Bayancuk kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk neden gözaltına alındı?
Türkiye gündeminde sıkça yer alan isimlerden biri olan Halis Bayancuk, radikal dini yapılar ve terör soruşturmalarıyla ilişkili geçmişiyle biliniyor. Kamuoyunda "Ebu Hanzala" kod adıyla tanınan Bayancuk, son olarak İzmir'in Balçova ilçesinde 3 polisimizin şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Halis Bayancuk kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde!

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

Halis Bayancuk, Türkiye'de radikal dini yapılar ve terör örgütleri ile bağlantılı soruşturmalarda sıkça gündeme gelen bir isimdir. Kamuoyunda "Ebu Hanzala" kod adıyla bilinen Bayancuk, geçmişte El-Kaide ve IŞİD bağlantılarıyla yürütülen davalarda tanınmıştır. Türkiye'de dini radikalizm ve terör örgütlerinin liderleri arasında adı öne çıkan Bayancuk, geçmişteki yargılamaları ve suçlamaları nedeniyle geniş bir kamuoyu ilgisiyle takip edilmiştir.

Geçmişte çeşitli tutuklamalara maruz kalan Bayancuk, Türkiye'deki radikal dini hareketlerin ideolojik liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mahkeme kayıtlarına göre, El-Kaide ve IŞİD bağlantıları ile ilgili yürütülen davalarda sanık olarak yer almış, uzun süreli cezalar almış ve birden fazla yargı süreciyle karşı karşıya kalmıştır.

HALİS BAYANCUK KAÇ YAŞINDA?

Halis Bayancuk'un doğum yılı kamuoyuna tam olarak açıklanmamakla birlikte, 1980'li yılların başında doğduğu tahmin edilmektedir. Bu bilgiler ışığında Bayancuk'un 40'lı yaşlarının başında olduğu söylenebilir.

Bayancuk'un yaşı, geçmişteki yargı süreçleri ve Türkiye'deki terör soruşturmaları açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle genç yaşta radikal yapılara dahil olması ve uzun yıllar süren yargı süreçleri, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor.

HALİS BAYANCUK NERELİ?

Halis Bayancuk'un memleketi ve ailesi hakkında detaylı bilgiler sınırlıdır. Kamuoyunda bilinen kadarıyla Bayancuk, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişmiş ve özellikle İstanbul ve çevresinde dini örgütlerle bağlantılı faaliyetlerde bulunmuştur.

Memleketi ile ilgili sınırlı bilgiler olmasına rağmen, Bayancuk'un Türkiye'deki dini radikal hareketlerle ilişkileri ve bu kapsamda yürütülen soruşturmalar, onun kökeninden çok ideolojik kimliği ile öne çıkmasına neden olmuştur.

'EBU HANZALA' KOD İSİMLİ HALİS BAYANCUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından gerçekleştirilen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi; Bayancuk İstanbul'da, Karadağ İzmir'de gözaltına alındı, Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının araştırıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği bildirildi. Bu gelişme, Türkiye'deki terör soruşturmalarında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

