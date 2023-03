Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi sona erdi. Yasal süre içinde Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Fatih Erbakan,Halil Murat ÜNVER ve Halil Murat Ünver YSK'ya adaylık başvurusunda bulunan isimler oldu. Peki,Halil Murat ÜNVER kimdir?Halil Murat ÜNVER kaç yaşında nereli, hangi partili?

Halil Murat ÜNVER KİMDİR?

1970 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de, Yüksek öğrenimini Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında 21 yaşında iken Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda Bilgisayar Programcılığı Programında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda, Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda ve Mühendislik fakültesinde bilgisayar donanımı, elektronik ve güç elektroniği dersleri verdi. K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Yüksek Lisans derecesini 1997'de Doktora derecesini 2004 yılında almıştır. Doktora tezi olarak ürettiği indüksiyon ocağı yaklaşık 10 yıldır Adana'da dişçilik sektöründe özel alaşımlı döküm yapmak için kullanılmaktadır. Dünyada ilk kez inverter devresinin PLC ile sürüldüğü bu tez, -SANTEZ desteklerine kadar- K.Ü. Fen Bilimleri'nde üretilen tezler arasında sanayide kullanılabilecek ürün çıkartan ilk ve tek tez olmuştur.

2006-2011 yılları arasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulunda idareci olarak görev aldı. Yüksekokul müdür yardımcılığı, Teknik Programlar bölüm başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Üyeliği, Yükseokul Kurulu Üyeliği ve Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği yapmıştır. 2011-2014 arasında K.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. K.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi'nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı. Bu eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Eğiticisi olarak görev aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezi olan ÇASGEM'de -Almanya'yadaki görevine gidene kadar- uzun süre eğitici olarak görev yaptı.

Kurucu ortağı olduğu 25 yıllık geçmişle sahip olan KEMAS Ltd. Şti.'nde kalıp tav ocağı, konik ısıtma ocağı, indüksiyonlu su ısıtma sistemleri, PLC kontrollü güç ünitesi, jel yapıştırma sistemleri gibi üretim teknolojileri geliştirdi. Patent başvurularında bulundu. KEMAS Ltd. Şti. Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye'deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.'nin ürettiği ürünler hem Türkiye'de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

1994 yılında 3 ay İngiltere/Manchester -YÖK-Dünya Bankası desteği- bulundu, 2013 yılında 3 ay Almanya/Schweinfurt -YÖK desteği- bulundu. Ayrıca çeşitli proje ve incelemeler için İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Avusturya, Ukrayna, Suriye, Suudi Arabistan'da bulundu.Bu ülkelerdeki teknik, teknoloji, sanayi, sosyal hayat, bürokrasi, insan ve iş profilini inceleme imkânı buldu.

Halen K.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. K.Ü. Mekatronik Topluluğu Danışmanlığını ve Türk Ocağı Kırıkkale Şube Başkanlığı'nı yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.