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Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli?

Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli?
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Halil Konakçı, İzmir'de İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi almıştır. Halil Konakçı'nın eğitim hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli?

Halil Konakçı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çeken Konakçı, son yıllarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Peki, Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğmuştur. Aslen İzmirli olan Konakçı, şu anda 44 yaşındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yapmaktadır.

Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat alanında eğitimini sürdürmüştür. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde imam-hatip olarak görev yapmış olup, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar vermiştir.

Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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