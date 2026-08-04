“İş arayan değil, aranan kişi yetiştiriyoruz”

Haliç Üniversitesi, eğitim anlayışını yapay zekâ çağına göre yeniden tasarladı. Yeni model; "Paranın Dili", "Yapay Zekânın Dili" ve "İletişimin Dili" üzerine kurulurken, öğrenciler daha üniversite yıllarında sektörle buluşturuluyor.

Rektör Prof. Dr. Enes Eryarsoy, "Başarı, teknik bilgiyle birlikte bu üç dili konuşabilen insanların olacak" derken, Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın ise "Amacımız mezun olduğunda iş arayan değil, sektörün aradığı niteliklere sahip bireyler yetiştirmek" dedi.

'Üç dil' modeli

Rektör Prof. Dr. Enes Eryarsoy öncülüğünde geliştirilen model, öğrencileri sadece meslek sahibi değil; teknolojiyi etkin kullanan, değişime uyum sağlayan ve güçlü iletişim becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitim modeli "Paranın Dili", "Yapay Zekânın Dili" ve "İletişimin Dili" olmak üzere üç temel yetkinlik üzerine kuruldu.

Prof. Dr. Enes Eryarsoy, yeni modele ilişkin şunları söyledi:

"Artık üniversitelerin görevi yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerini geleceğe hazırlamaktır. Bu nedenle eğitim modelimizi üç temel yetkinlik üzerine inşa ettik. Mezunlarımızın mesleklerini iyi bilmeleri kadar paranın dilini anlayan, yapay zekayı etkin kullanan ve güçlü iletişim becerilerine sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında başarı, teknik bilgiyle birlikte bu üç dili konuşabilen insanların olacak."

Yapay zekâ eğitimin merkezinde

Haliç Üniversitesi, ders içeriklerinden uygulamalı eğitimlere kadar birçok alanda yapay zekâ destekli yaklaşımı benimsiyor. Türkiye'nin ilk yapay zekâ temalı ihtisas TEKMER'i olan Haliç AI TEKMER ile öğrencilerin girişimcilik ve teknoloji projeleri geliştirmesi de destekleniyor.

Sektörle iç içe eğitim

Sağlık, mühendislik, spor, sanat, tasarım, iletişim ve sosyal bilimler başta olmak üzere birçok alanda kurulan sektör iş birlikleri sayesinde öğrenciler eğitimleri sürerken gerçek projelerde görev alıyor, staj yapıyor ve iş dünyasını yakından tanıyor.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın ise üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bugün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yalnızca teorik bilgiye sahip kişilerden oluşmuyor. Bu nedenle öğrencilerimizi sektörle daha üniversite yıllarında buluşturuyor, güçlü iş birlikleriyle onları gerçek hayatın içinde yetiştiriyoruz. Amacımız mezun olduğunda iş arayan değil, sektörün aradığı niteliklere sahip bireyler yetiştirmek. Üniversitemizin kurduğu güçlü iş birlikleri, öğrencilerimizin kariyer yolculuğuna önemli katkı sağlıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz."

35 bin mezun, uluslararası kampüs

1998 yılında kurulan Haliç Üniversitesi, bugün 35 bini aşkın mezunu, 8 fakültesi, meslek yüksekokulu, konservatuvarı ve lisansüstü eğitim enstitüsüyle eğitim veriyor. 96 ülkeden öğrenciyi ağırlayan üniversite, yüzde 100'e varan burs olanakları ve İstanbul'daki 5. Levent Kampüsü'nde sunduğu uygulamalı eğitim altyapısıyla öne çıkıyor.