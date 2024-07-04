Haliç Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Haliç Köprüsü ne zaman açılacak?

Haliç Köprüsü asfalt yenileme çalışmasından dolayı Kadıköy yönüne doğru kapatıldı. Haliç Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğundan dolayı Haliç Köprüsü yol çalışması ne zaman biteceği sürücüler tarafından araştırılıyor. Haliç Köprüsü alternatif güzergahlar!

HALİÇ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi. İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı. Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KADIKÖY YÖNÜ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERESİ?

Haliç Köprüsü'nde yapılan asfalt çalışması nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülüp yerine yeni asfalt dökülecek. D-100 kara yolunun Haliç orta köprüsünün Kadıköy yönü kapalı olacak, ancak trafik akışının aksamaması için ulaşım yan yoldan sağlanacak.