Hakkı Alkan kimdir? (Shiftdelete) Hakkı Alkan ne yaptı?

Olayın ardından aynı çalışanın yaptığı paylaşımlar ise "mobbing" iddialarını da beraberinde getirdi. Böylece Hakkı Alkan'ın ismi yalnızca teknoloji yayıncılığıyla değil, çalışanına karşı sergilediği tartışmalı tavırlarla da konuşulmaya başlandı.

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Hakkı Alkan, ilkokul yıllarında bilgisayar ve teknolojiye olan ilgisini keşfetti. Bu merak, lise ve üniversite dönemlerinde daha da güçlenerek onun meslek hayatını şekillendirdi ve kariyerini teknoloji alanına yönlendirdi.

SHIFTDELETE.NET'İN DOĞUŞU

Çeşitli platformlarda deneyim kazandıktan sonra sektördeki boşluğu fark eden Alkan, 2005 yılında Türkiye'de teknoloji meraklılarının bilgi ihtiyacını karşılamak için ShiftDelete.Net'i kurdu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan site; donanım, yazılım, oyun, akıllı telefonlar ve pek çok teknoloji alanında güncel içerik sunarak ülkenin en önemli teknoloji portallarından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA ETKİLİ BİR İSİM

ShiftDelete.Net'in başarısının yanı sıra Hakkı Alkan, sosyal medyada da etkin bir figürdür. YouTube, Instagram ve Twitter'da yüz binlerce takipçiye ulaşarak teknoloji dünyasındaki gelişmeleri aktarmaktadır. Ayrıca düzenlediği canlı yayınlar ve katıldığı etkinliklerde takipçileriyle birebir etkileşim kurmakta, onların sorularını yanıtlamakta ve önerilerde bulunmaktadır.

ÖDÜLLER VE SEKTÖRDEKİ SAYGINLIĞI

Kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan Alkan, yalnızca kurduğu platformla değil, kişisel başarılarıyla da teknoloji dünyasında öne çıkan bir isim olmuştur. Sıklıkla teknoloji konferanslarında konuşmacı olarak yer almakta ve bilgi birikimini sektöre aktarmaktadır.

DÜNYA MARKALARIYLA İŞ BİRLİKLERİ

Başarılı kariyeri sayesinde Apple, Samsung, Intel ve Volkswagen gibi dünya devi şirketlerin de dikkatini çeken Hakkı Alkan, sık sık bu markaların davetlisi olarak yeni teknolojileri ilk deneyimleyen isimlerden biri olmaktadır. Bu deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşarak teknoloji dünyasında öncü konumunu pekiştirmektedir.