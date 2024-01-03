Hakkari'de deprem riski var mı? Sorusu, gerçekleşen sarsıntılar nedeniyle araştırılıyordu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi. Hakkari ve civarı için 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin gelecekte oluşma olasılığını değerlendirdi. Peki, Hakkari'de deprem riski var mı? Hakkari deprem bölgesi mi?

HAKKARİ'DE DEPREM RİSKİ VAR MI?

Hakkari ve civarı ile ilgili önceki depremleri de kullanarak Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Serkan Öztürk ile birlikte yaptıkları çalışmada depremlerin tekrarlanma oranlarını hesapladıklarını anlatan Doç. Dr. Alkan, En son 2005 yılındaki depremi dikkate aldığımızda büyüklüğü 5.0, 5.5 ve 5.9 depremlerin oluşma olasılığı ve kendini tekrarlama periyodlarını hesapladık. En son 2005 Hakkari (Otluca, 5.9) depremini dikkate aldığımızda, büyüklükleri 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin oluşma olasılığı ve kendini tekrarlama periyodlarını hesapladık. 2005 yılında Hakkari'de 5.9'luk depremi dikkate alarak, Hakkari ve civarı için 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin gelecekte oluşma olasılığı yaklaşık olarak yüzde 68, 35, 18 ve kendini tekrarlama periyodları ortalama 9, 23 ve 48 yıldır. Yüksekova, Şemdinli, Hakkari civarı her anlamda bizim için yüksek riskli bir bölgedir. Bu bölgede zemin, yapı ilişkisini çok iyi organize etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.