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Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim?

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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim?

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI AKIŞ'IN YERİNE KİM ATANDI?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK KİMDİR?

1976 yılında Uşak'ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra'da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı. Ali ÇELİK evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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