Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman'a silahla ateş etti. Saldırgan savcı, ikinci defa ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı önledi. O anları anlatan hükümlü çaycı Yakup Karadağ, kadın hakime ilk başta şaka yapıldığını düşündüğünü, olayın ciddiyetini anlayınca da müdahale ettiğini belirtti.

"ŞAKA YAPILIYOR ZANNETTİM"

NTV'ye konuşan Karadağ, "Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" dedi.

"BİZ DE TOPLUMA YARARLI OLABİLİRİZ"

Toplum üzerinde hükümlüler hakkında olumsuz bir düşüncenin olduğunu da vurgulayan Karadağ şöyle konuştu:

"Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın"

YARALI HAKİM TABURCU EDİLDİ

Öte yandan hakim Aslı Kahraman tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı Muhammed Kılıçarslan ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hakimin kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir defa daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki defa ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.