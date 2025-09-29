Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli?

Safi Gayrimenkul'ün Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Türkiye'nin iş dünyasında tanınan ve saygın isimlerinden biridir. Gayrimenkul sektöründeki deneyimi ile öne çıkan Safi, şirketin büyüme stratejilerinde önemli rol oynamaktadır. Hakan Safi hakkında merak edilenler arasında kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi kişisel bilgiler de bulunuyor. Hakan Safi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye iş dünyasında önemli bir isimdir. 2005 yılından beri Safi Gayrimenkul'ün yönetiminde aktif rol almaktadır. 1996 yılında Safi Gayrimenkul'de profesyonel kariyerine başlayan Safi, yenilikçi yaklaşımları ve liderliğiyle şirketi kısa sürede Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmalarından biri haline getirmiştir.

Lojistik merkezleri, alışveriş merkezi (AVM) projeleri ve konut yatırımları ile dikkat çeken Safi, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de tanınmaktadır. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda aktif görev almaktadır. Forbes 2025 Milyonerler Listesi'nde 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada yer almaktadır.

HAKAN SAFİ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Safi, 1973 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

HAKAN SAFİ NERELİ?

Hakan Safi, İstanbul doğumludur. Ailesi 1960'larda Giresun'dan İstanbul Kasımpaşa'ya göç etmiş ve uzun yıllar boyunca çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek işlerini büyütmüştür.

HAKAN SAFİ EVLİ Mİ?

Verilen bilgilerde Hakan Safi'nin evliliği hakkında doğrudan bilgi yer almamaktadır. Bu konuda kesin bilgi için daha detaylı kaynaklara başvurulabilir.

HAKAN SAFİ KARİYERİ

Hakan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra ABD Boston Üniversitesi School of Management'de MBA derecesi aldı. 1996 yılında Safi Gayrimenkul'de çalışmaya başladı ve 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Safi Holding bünyesinde kömür ticareti, deniz taşımacılığı, gayrimenkul, limancılık ve şeker işleme gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulunda yer almaktadır.