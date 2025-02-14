Haftasonu kargo hizmetlerinin 2025 yılında çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bu konuda net bir bilgi verilmese de, kargo şirketlerinin genellikle hafta içi hizmet verdiği biliniyor. Ancak bazı özel durumlar ve ekstra ücretler karşılığında haftasonu da hizmet verilebileceği ifade ediliyor. Haftasonu kargolar çalışıyor mu 2025?

HAFTASONU KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? GÜNCEL KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargo firmaları, günümüzde en çok kullanılan lojistik hizmetlerinden biri haline gelmiştir. Hafta içi düzenli olarak çalışan kargo şirketleri, hafta sonu hizmet verip vermedikleri konusunda vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte detaylar…

KARGO FİRMALARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok kargo şirketi, hafta içi tam mesai ile çalışırken hafta sonları değişen çalışma saatlerine sahiptir. Çoğu kargo firması, cumartesi günü belirli saatlere kadar hizmet vermekte, ancak pazar günü genellikle kapalı olmaktadır.

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Evet, birçok kargo firması cumartesi günü hizmet vermektedir. Ancak çalışma saatleri hafta içi mesai saatlerinden farklı olabilir. Örneğin, bazı büyük kargo firmaları cumartesi günleri sabah 09:00 ile öğlen 13:00 veya 14:00 saatleri arasında şubelerini açık tutmaktadır. Bu saatler, firmanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

PAZAR GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Pazar günü kargo şirketlerinin büyük bir çoğunluğu kapalıdır. Ancak bazı özel taşımacılık hizmeti sunan veya e-ticaret firmalarıyla çalışan kargo şirketleri, özel dağıtım hizmeti sunabilir. Örneğin, bazı firmalar büyük şehirlerde pazar günü kargo teslimatı yapabilmektedir.

HANGİ KARGO ŞİRKETLERİ HAFTASONU HİZMET VERİYOR?

Farklı kargo firmalarının hafta sonu çalışma durumları şu şekildedir:

PTT Kargo: Cumartesi günü 13:00'a kadar açık, pazar günü kapalıdır.

Yurtiçi Kargo: Cumartesi günü 09:00 - 13:00 arasında hizmet verir, pazar günü kapalıdır.

MNG Kargo: Cumartesi günü 09:00 - 14:00 arası açık, pazar günü kapalıdır.

Aras Kargo: Cumartesi günü 09:00 - 13:00 arası açık, pazar günü hizmet vermez.

Sürat Kargo: Cumartesi günü 09:00 - 14:00 saatlerinde hizmet verir, pazar günleri çalışmaz.

Trendyol Express ve Hepsijet: Özellikle büyük şehirlerde pazar günü de teslimat yapabilir.

KARGO GÖNDERMEK İÇİN EN UYGUN ZAMANLAR

Eğer hafta sonu kargo göndermek istiyorsanız, cumartesi gününün erken saatlerinde işlemlerinizi halletmeniz önemlidir. Çünkü birçok firma, öğle saatlerinden sonra işlem kabul etmemektedir. Ayrıca, yoğunluk durumuna göre kargonuzun teslimat süresi uzayabilir.

E-TİCARET SİPARİŞLERİ HAFTA SONU TESLİM EDİLİR Mİ?

E-ticaret sektörü büyüdükçe, kargo şirketleri de hafta sonları hizmet seçeneklerini artırmaktadır. Özellikle Trendyol Express, Hepsijet gibi e-ticaret odaklı lojistik şirketleri, cumartesi ve pazar günleri belirli bölgelere teslimat yapabilmektedir. Ancak bu hizmet, genellikle büyük şehirlerle sınırlıdır.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kargonuzun nerede olduğunu öğrenmek için ilgili firmanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kargo takip numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bazı kargo firmaları SMS veya e-posta yoluyla kargo durumu hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

SONUÇ: HAFTA SONU KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Özetle, kargo şirketlerinin büyük çoğunluğu cumartesi günü hizmet verse de pazar günü kapalıdır. Ancak, e-ticaret siparişleri ve özel lojistik hizmetleri sunan firmalar, belirli bölgelerde pazar günleri de teslimat yapabilmektedir. Kargonuzu göndermeden önce çalıştığınız firmanın hafta sonu çalışma saatlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.