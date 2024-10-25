HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?

hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Pazar günü ise ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, Doğu Karadeniz'in bazı yerlerinde yoğun bulutlanma beklenirken, güney kesimlerde açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Ankara'da günün en yüksek sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de 25 derece, Adana'da 29 derece, Antalya'da 28 derece, Diyarbakır'da 23 derece ve Samsun'da 17 derece civarında olacak.

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