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HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 TEMMUZ | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç?

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Hafta sonu hava durumu merakla bekleniyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklığının kaç derece olacağı ve nem oranının ne kadar olacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. İstanbul'da yağmur beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağı da sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların hafta başına kadar 34-37 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. Peki, hafta sonu nem oranı yüzde kaç?

Mevsim normallerinin üstünde giden İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılırken nem oranı yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisinin devam edeceği kaydedildi. Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir...

HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, yüksek nem oranlarıyla (yüzde 50-95) bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebileceği ifade edildi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 TEMMUZ | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç?

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, 23 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında da sıcaklığı mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcaklık ve nem oranların en yüksek ölçüldüğü Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 40 derece ve üzeri, yani tehlikeli değerlere ulaştığı vurgulanarak, bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmaması uyarısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların hafta başına kadar 34-37 derece aralığında seyredeceğini ve yüksek nem oranlarıyla bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebileceğini bildirdi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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