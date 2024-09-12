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Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi!

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Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hafsanur Sancaktutan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hafsanur Sancaktutan hakkında araştırmalar yapılıyor. Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi!

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan Ödülleri

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz / Yağmur / 2020

Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019

Gülperi / Fidan / 2018

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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