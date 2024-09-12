Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi!
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HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.
Hafsanur Sancaktutan Ödülleri
Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016
İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler
Son Yaz / Yağmur / 2020
Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019
Gülperi / Fidan / 2018