Hafız Dr. Selman Okumuş, Ramazan coşkusu ile Star ekranlarında

Dünya Kur'an-ı Kerim'i ezbere en güzel okuma birincisi Hafız Dr. Selman Okumuş, Mukabele programının hemen ardından ekrana gelen Ramazan Sohbetleri ile izleyiciyle buluşuyor.

Tertil ve tecvit üzerine Kur'an tilaveti, her güne özel 1 dakikalık hafızlık dersi, dini kıssalar ve Selman Hoca'nın duygulandıran sesiyle anlatılan hikâyelerle birlikte izleyicilerden gelen sorular yanıtlanıyor.

TARİHİ İBADETHANELERİN BİLİNMEYEN AYRINTILARI

Programda ayrıca, ecdattan evlada uzanan tarihi ibadethanelerin bilinmeyen özellikleri ele alınıyor. Camilerimizin daha önce fark etmediğimiz detaylarını, Hafız Dr. Selman Okumuş eşliğinde gezerek öğreniyoruz.

Dünya Kur'an-ı Kerim'i ezbere en güzel okuma birincisi Hafız Dr. Selman Okumuş ile Mukabele ve Ramazan Sohbetleri, Ramazan ayı boyunca her gece Star'da.