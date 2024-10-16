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Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise aşk mı yaşıyor?

Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise aşk mı yaşıyor?
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Hadise'nin yeni sevgilisi kim olduğu merak edilirken, Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi soruları gündeme geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile adı anılan ünlü şarkıcı Hadise, yakın dostu Seda Bakan'ın oynadığı "Gelin Takımı" filminin galasına katıldı. Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi?

Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı söylentileri bir süredir gündemdeydi. Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE İLE ŞENOL SÖNMEZ SEVGİLİ Mİ?

Şarkıcı Hadise'nin, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir gündemdeydi. İkili, bu konuda sessizliğini korusa da, yakın arkadaşları Seda Bakan'ı desteklemek için düzenlenen etkinlikte yan yana görüntülendiler. Filmi birlikte izleyen Hadise ve Şenol Sönmez, çıkışta ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Öte yandan, Hadise'nin adı bir süredir Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılıyordu, ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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