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Aziz Yıldırım'ın resti sonrası hemen harekete geçildi! Gözaltı var

Aziz Yıldırım'ın resti sonrası hemen harekete geçildi! Gözaltı var Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın resti sonrası hemen harekete geçildi! Gözaltı var
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

  • Aziz Yıldırım'ın şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilk gözaltı gerçekleştirildi.
  • 'profdraleks' kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.
  • Söz konusu hesabın yazışmalarında Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre soruşturma kapsamında ilk gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İLK GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ

Burak Doğan'ın haberine göre, Aziz Yıldırım'ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından "profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım'ın şikâyeti üzerine sosyal medyada faaliyet gösteren anonim hesaplar hakkında soruşturma başlatmıştı. Şikâyet dilekçesinde birden fazla suçlamanın yer aldığı belirtilirken, savcılık anonim hesapların kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele birimine talimat vermişti. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

HAKARET YAZIŞMALARI İNFİAL YARATMIŞTI

Söz konusu hesabın ortaya çıkan yazışmalarında, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı görülmüştü. Yazışmalar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtongerilhan@gmail.com:

Bir düşünceyi uygun bir anlatırsan anlaşılırsın.

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