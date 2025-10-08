Haberler

Hadise gözaltına mı alındı? Hadise neden gözaltına alındı?

Hadise gözaltına mı alındı? Hadise neden gözaltına alındı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin dünyasında şok etkisi yaratan bir gelişme! Ünlü şarkıcı Hadise'nin evine İstanbul İl Jandarma ekipleri baskın yaptı. Peki, Hadise gözaltına mı alındı? Hadise neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin evinde polis baskını! İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gençleri etkileyen sosyal medya paylaşımları ve sahne performansları nedeniyle başlatılan incelemede Hadise'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Hadise gerçekten gözaltına mı alındı? Hadise neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

HADİSE GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dakika gelişmeleri magazin ve müzik dünyasını sarsarken, ünlü şarkıcı Hadise'nin gözaltına alındığı iddiaları gündeme geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şarkıcının evinde polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, ünlü sanatçı Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Konuya ilişkin resmi açıklamalar henüz netleşmese de, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı.

Bu gelişme, Hadise'nin hem müzik kariyerinde hem de özel hayatında merak konusu olan olayların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

HADİSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel nedeni "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" iddiası olarak öne çıkıyor. Yetkililer, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları ve bazı etkinliklerdeki davranışları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, Hadise'nin evinde yapılan incelemelerin ardından gözaltı kararı verildi. Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şarkıcı, burada ifadesi alınmak üzere bir süre tutulacak.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Şarkıcı Hadise de 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü şarkıcılara uyuşturucu operasyonu! Hadise de gözaltında
Ünlü şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı

Şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gözaltında

Oyuncular Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.