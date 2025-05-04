Hadise'den yaz pozları! Hadise ne paylaştı?

Ünlü şarkıcı Hadise, her yaz olduğu gibi bu yıl da cesur ve dikkat çekici paylaşımlarıyla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Hem özel hayatı hem de sahne performanslarıyla sürekli konuşulan Hadise, bu kez deniz kenarından paylaştığı karelerle takipçilerini büyüledi. Peki, Hadise ne paylaştı?

HADİSE NE PAYLAŞTI?

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adeta "Yaz benimle başlar!" dedi. Üstsüz bikinili pozunu paylaşan Hadise, takipçilerinden dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.