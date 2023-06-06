Hadi Hakan Maraş kimdir? Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş kaç yaşında, nereli?
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HADİ HAKAN MARAŞ KİMDİR?
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş atanmıştır.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ getirilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feridun Yılmaz atandı.