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Hacı Sabancı babalık davası sonucu ne oldu?

Hacı Sabancı babalık davası sonucu ne oldu?
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İş insanı Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA testi sonuçlandı. Test sonucuna göre, 4 yaşındaki Uzay D.'nin biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu tespit edildi.

Hacı Sabancı ile Fatma D. arasındaki dava, sosyal medyada tanışmalarının ardından gelişen bir ilişkinin sonucunda açıldı. Fatma D., 2021 yılında dünyaya gelen çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bu gelişmeler, dava sürecini yakından takip edenler tarafından merakla izleniyordu. Peki, Hacı sabancı babalık davası sonucu ne oldu? Detaylar haberimizde...

HACI SABANCI BABALIK DAVASI SONUCU NE OLDU?

Dava sürecinde, Fatma D. tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Hacı Sabancı ile 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları ve zaman içinde bir ilişki yaşadıkları belirtilmişti. Bu ilişki sonucunda, 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isimli bir erkek çocuğu dünyaya geldiği ifade edilmişti.

Mahkeme, baba ile çocuk arasındaki soy bağının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılmasına karar verdi. Yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı'nın %99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olduğu belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının resmen tanınması ve çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Hacı sabancı babalık davası sonucu ne oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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