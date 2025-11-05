HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026! Hac kura sonuçları açıklandı mı?

2026 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği Hac Kura Sonuçları İsim Listesi 2026 süreci resmen başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülecek kura çekilişi, hac yolculuğu planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, Hac kura sonuçları isim listesi nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde!

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026

Kura sonuçları, isim listesi şeklinde açıklanacak ve her adayın hac yolculuğuna ilişkin kesin bilgiyi edinmesini sağlayacak. Özellikle ilk defa hac ibadetine katılacak kişiler için kura sonuçları, ibadet planlaması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİYANET İŞLERİ İLE HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Peki, 2026 hac kuralarıyla ilgili son durum nedir? Diyanet İşleri ile hac kura sonuçları açıklandı mı sorusu, adaylar arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kuralarını 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Henüz kura çekilişi tamamlanmadığı için resmi olarak sonuçlar açıklanmadı. Ancak adaylar, kura çekilişinin ardından isim listesine erişebilecek ve sonuçlarını T.C. kimlik numaraları üzerinden kolayca sorgulayabilecekler.

Diyanet'in resmi web sitesi ve mobil uygulamaları, sonuçların anlık olarak paylaşılacağı güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. Bu nedenle, sahte veya doğrulanmamış kaynaklardan gelen bilgilerden uzak durmak önem taşıyor.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı için hac kuraları takvimi belirlendi ve adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak sorusu için Diyanet İşleri Başkanlığı net bir tarih verdi:

Kura Tarihi: 5 Kasım 2025

Kura Saati: 10.30

Kura Yöntemi: Canlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yayınlanacak

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından isim listesi şeklinde duyurulacak. Adaylar sonuçları e-Devlet veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sonuçlar, hac ibadetine katılacak kişilerin kesin listesini oluşturacağı için büyük bir öneme sahip.