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Habil Dökmeci kimdir? CHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci kaç yaşında, nereli?

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Habil Dökmeci kimdir? CHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci kaç yaşında, nereli? Habil Dökmeci, CHP'nin Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan adayıdır. Dökmeci'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi verilmedi. Dökmeci'nin politik kariyeri ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi almak için araştırmalar devam etmektedir.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan adayı ise Habil Dökmeci. Habil Dökmeci nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HABİL DÖKMECİ KİMDİR?

Habil Dökmeci, 1981 yılında Eskişehir'de doğmuş ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de aynı şehirde tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına 2004 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)'nde Kamu Personeli olarak başlamıştır. Bu süre zarfında kurumun çeşitli birimlerinde görev almıştır. 2015 yılında kendi isteğiyle Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine atanarak Abone İşleri ve İçme Suyu Daire Başkanlığı'na bağlı ESKİ Bölge Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Halen Sivrihisar ilçesinde Koordinatör olarak çalışmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Habil Dökmeci, 2015 yılından bu yana Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşamaktadır.

İlçede karşılaştığı yerel siyaset kaynaklı sorunların çözümü amacıyla siyasete girmeye karar veren Dökmeci, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivrihisar Belediye Başkan Adayı olarak aday gösterilmiştir. Ancak Millet İttifakı nedeniyle adaylığı geri çekilmiştir. Bunun üzerine Dökmeci, alternatif bir partiden aday olmuş ve %17.02 oy alarak Sivrihisar ilçesindeki seçimlerde yer almıştır. Habil Dökmeci, hala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de aktif olarak siyaset yapmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Habil Dökmeci Sivrihisar Eskişehir 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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