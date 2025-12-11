Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Haberler

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Sevk belgesindeki "uyuşturucu temini, konutta kullanımına izin verme ve çoklu ilişkiyle menfaat sağlama" iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Habertürk'ün tutuklama haberini Ersoy'la bağlantı kurmadan "sıradan bir kişi" gibi sunması ise izleyicilerin dikkatini çekti.

  • Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Mehmet Akif Ersoy'un tutuklamaya sevk edildiği belgede, konutunda uyuşturucu kullanılmasına imkân sağladığı ve kadınlara uyuşturucu temin ettiği iddia edildi.
  • Habertürk, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması haberinde onu kanalla ilişkilendirmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, beraberindeki üç kişiyle birlikte tutuklandı.

DOSYADAKİ İDDİALAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

Ersoy'un tutuklamaya sevk edildiği belgede "Kendi konutlarında uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak süreç içinde sektörel ve maddi menfaat elde ettikleri…" ifadelerini yer alması dikkat çekti. Bu iddialar sosyal medyada çok konuşuldu.

HABERİ SUNUÇ BİÇİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın yankıları sürerken Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı haberde Ersoy'u normal biriymiş gibi kanalla hiçbir şekilde ilişkilendirmemesi dikkat çekti. Yayını ekran başından izleyenler "Nereden nereye" diyemeden edemedi.

