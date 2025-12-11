Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, beraberindeki üç kişiyle birlikte tutuklandı.

DOSYADAKİ İDDİALAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

Ersoy'un tutuklamaya sevk edildiği belgede "Kendi konutlarında uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak süreç içinde sektörel ve maddi menfaat elde ettikleri…" ifadelerini yer alması dikkat çekti. Bu iddialar sosyal medyada çok konuşuldu.

HABERİ SUNUÇ BİÇİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın yankıları sürerken Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı haberde Ersoy'u normal biriymiş gibi kanalla hiçbir şekilde ilişkilendirmemesi dikkat çekti. Yayını ekran başından izleyenler "Nereden nereye" diyemeden edemedi.