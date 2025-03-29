Habertürk kimin? Habertürk'ün yeni sahibi kim oldu?

Habertürk kime ait? sorusu özellikle Aralık 2024'te yaşanan büyük medya satışından sonra gündeme oturdu. Uzun yıllar boyunca Ciner Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren kanal, yakın zamanda başka bir holding tarafından devralındı. Peki, 2025 itibarıyla Habertürk kimin? İşte medya dünyasında dikkat çeken bu değişimle ilgili tüm detaylar ve yeni sahibi hakkında bilgiler…

HABERTÜRK KİMİN?

Habertürk, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından biridir. 2007 yılında Ciner Medya Grubu tarafından satın alınmış ve uzun yıllar boyunca bu grup bünyesinde faaliyet göstermiştir. Ancak, Aralık 2024'te Ciner Yayın Holding, Habertürk de dahil olmak üzere medya sektöründeki tüm hisselerini Can Holding'e devretmiştir. Bu satışın ardından Habertürk'ün yeni sahibi Can Holding olmuştur. Can Holding'in başında ise iş insanı Kemal Can bulunuyor.