Üye Girişi
Haberler

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların eskimeyen sinema filmi Hababam Sınıfı Tatilde ilk günkü tazeliği ile ekranlara geliyor. Her defasında güldüren Hababam Sınıfı Tatilde, Yeşilçam'ın usta oyuncuları ile doyumsuz bir seyir zevki sunuyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı serisinin en güzel filmlerinden olan Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Usta oyunculardan oluşan kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Tatilde filmini izleyenler Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE HAKKINDA

Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı Türk güldürü filmi. Hababam Sınıfı serisinin 4. filmidir. Serinin ilk filminden beri oynayan Halit Akçatepe'nin olmadığı Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir. Sınıf her zaman olduğu gibi kendi halinde günlerini yaşarken açıkgöz müdür o yıl okula kız öğrenci alarak değişiklik yapmaya karar vermiştir. Kızlar da Hababam Sınıfına gelince ilginç ve komik olaylar kaçınılmaz olmuştur. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı filmin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır.

Hababam Sınıfı Tatilde Yönetmen: Ertem Eğilmez

Hababam Sınıfı Tatilde Tür: Komedi

Hababam Sınıfı Tatilde Yapım Yılı: 1977

Hababam Sınıfı Tatilde Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1977 Cumartesi

Hababam Sınıfı Tatilde Senaryo: Sadık Şendil

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

• Münir Özkul - Kel Mahmut

• Kemal Sunal - İnek Şaban

• Adile Naşit - Hafize Ana

• Ayşen Gruda - Ayşe

• Şener Şen - Badi Ekrem

• Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni

• Feridun Şavlı - Domdom Ali

• Ahmet Arıman - Hayta İsmail

• Sevda Aktolga - Sevda

• Muharrem Gürses - Okul müdürü

• Ayben Erman - Sevtap

• Teoman Ayık - Öğrenci

• Filiz Bozkurt - Filiz

• Sevtap Erdemli - Sevtap

• Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

• Cem Gürdap - Tulum Hayri

• Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

• Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

• Hayri Karabey - Rıza Hoca

• Ali Yalaz - 3 17 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)

• Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

• Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Dallas Mavericks Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 13 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak? Gabriel Paulista saat kaçta İstanbul'a gelecek? Beşiktaş ile anlaşan Paulista ne zaman geliyor? Hz Yasuo neden hapse girdi? Mustafa Yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne?
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title