Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul – Kel Mahmut /Mahmut Hoca

Zümrüt Cansel – Ayşe

Şevket Altuğ – Kimya Hocası

Adile Naşite – Hafize Ana

Perran Kutman – Hürrem

Şener Şen – Badi Ekrem

İlyas Salman – Bilo Ağa

Muharrem Gürses – Müdür

Bülent Haksever – Kıllı Sami

Em Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Tayfun Akalım – Öğrenci

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga – Secda

Hayri Karabey – Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Nuri Tuğ

Açelya Aytaç

Tekgül Gözalan

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanılan okul binası Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan seçilmiştir. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıkmıştır.