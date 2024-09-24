Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izle!

Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları merak edilirken, seyircilerin ilgiyle takip ettiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanında neler olduğu merak edildi. Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Narin, Berkan Şal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizlek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünalp,Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, Yiğit Yapıcı

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İzmir'de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya'ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz'in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.