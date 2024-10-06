Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

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GÜZEL AŞKLAR DİYARI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deniz'in Arhan'la birlikte konağa gelmesi acılı bir anne olan Gönül için yıkım olur. İstenmeyen gelin Deniz'in konakta sabrı sınanacak, kötü muameleye maruz kalacaktır. Tufan'ın oğlunun katili olduğunu düşünen Gönül onu ele geçirmek için Deniz'i tehlikeye atmaktan çekinmez. Ancak bu plan beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.

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GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NE?

İzmir'de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya'ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz'in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Narin, Berkan Şal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizlek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünalp,Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, Yiğit Yapıcı