Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı" 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümünde seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir...

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNDE KATİL KİM?

"Güzel Aşklar Diyarı" 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümünde, Deniz ve Arhan'ın düğünü sırasında beklenmedik bir trajedi yaşanıyor. Mutlulukla başlayan bu özel gün, herkesin hayatını değiştiren korkunç bir olaya sahne olur. Düğün sırasında çıkan silahlı saldırıda, Arhan'ın ağabeyi Cemal vurularak hayatını kaybeder. Kim tarafından vurulduğu ise hala bilinmemektedir.

Olayın ardından, Cemal'i öldüren kişinin Tufan olma ihtimali tüm hikayeyi derinden etkilerken, Cemal'in ölümüyle herkes büyük bir acı içine düşer.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…