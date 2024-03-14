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Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli?

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Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven hakkında merak edilenler haberimizde. Gürcan Güven'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgileri sizler için derledik.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli?

GÜRCAN GÜVEN KİMDİR?

  • Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven,1965 yılında Nazilli'de doğdu.
  • İlk ve ortaokulu Aydın'da okuduktan sonra 1989 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bunun yanında Beykent Üniversitesi'nde Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki 1 yıllık mecburi hizmetinin ardından memleketi olan Çivril'e döndü.
  • Çivril Devlet Hastanesi'nde 23 yıl görev yaparken, bu süre zarfında siz değerli hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştı. Doktorluk vazifesinin yanı sıra 3 yıl başhekim yardımcılığı ve son 1 yıl başhekimlik görevinde bulundu. İdarecilik döneminde hayırsever Çivril halkı ile el ele vererek hastanemizi yenileyip, sağlık alanında faydalı hizmetlerde bulundu.
  • Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Gürcan Güven iyi derecede İngilizce bilmektedir.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gürcan Güven AK Parti Denizli Gündem Politika Haberler

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