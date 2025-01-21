Gürcan Dağdaş kimdir? Halk Tv konuğu Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli? Gürcan Dağdaş biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Demokrat Parti Siyasi İşler Başkanı Gürcan Dağdaş oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gürcan Dağdaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli? Gürcan Dağdaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜRCAN DAĞDAŞ KİMDİR?

Gürcan Dağdaş, 20 Mayıs 1960 yılında Kars'ta doğdu. Türk siyasetçi ve yazar olarak tanınmaktadır. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketi Kars'ta tamamlayan Dağdaş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XX. Dönem İstanbul ve XXIII. Dönem Kars milletvekili olarak görev yapmıştır.

Kısa bir süre kamu kurumlarında görev alan Dağdaş, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilerek TBMM'ye girmiştir. 54. Hükümet'te (Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında) Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra Demokrat Türkiye Partisi'ne katılmış ve aktif siyasete bu partide devam etmiştir. 1999 seçimlerine katılmamış, 2002 yılında ise bağımsız milletvekili adayı olarak Kars'tan aday olmuştur.

10 Şubat 2005'te Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Dağdaş, partide Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Ancak 30 Eylül 2014 tarihinde MHP'den istifa etmiştir.

10 yıl boyunca aktif siyasetten uzak kalan Gürcan Dağdaş, 17 Kasım 2024'te yapılan Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde partiye katılmış ve Genel İdare Kurulu üyesi olmuştur. 29 Kasım 2024'te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı olarak atanmıştır. Halen Demokrat Parti'deki siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.

Gürcan Dağdaş'ın "Toplumsal Çözülme", "Kağıda Düşenler" ve "Düşünceye Davet" isimli üç eseri bulunmaktadır. Ayrıca bir dönem Tercüman gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve yazılarına Ortadoğu gazetesinde devam etmiştir.

Eski Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yeğeni olan Gürcan Dağdaş, evli ve bir çocuk babasıdır.