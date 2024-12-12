Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?

İstanbul'un Güngören ilçesinde bina çökmesi sonucunda ölen veya yaralanan var mı sorusu merak ediliyor. İstanbul Güngören'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları süren bir bina çöktü. Olay yerine hemen çok sayıda ekip sevk edildi. Güngören ilçesi bina çökmesinde son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

GÜNGÖREN'DE BİNA ÇÖKMESİ SONUCUNDA ÖLEN VEYA YARALANAN VAR MI?

İstanbul Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden 5 katlı bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.