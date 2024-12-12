Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu elinin tersiyle itti

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz

Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?

Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesi sonucunda ölü veya yaralılar var mı sorusu gündeme geliyor. Peki, Güngören'de bina nasıl çöktü, son durum nedir?

İstanbul'un Güngören ilçesinde bina çökmesi sonucunda ölen veya yaralanan var mı sorusu merak ediliyor. İstanbul Güngören'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları süren bir bina çöktü. Olay yerine hemen çok sayıda ekip sevk edildi. Güngören ilçesi bina çökmesinde son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

GÜNGÖREN'DE BİNA ÇÖKMESİ SONUCUNDA ÖLEN VEYA YARALANAN VAR MI?

İstanbul Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden 5 katlı bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?

Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
img

Mbappe'nin "Tecavüz" davasında karar çıktı
img

En güçlü 100 kadın listesinde Türkiye'den yalnızca bir isim yer aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı? 2025 ÖABT konu dağılımları! Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.