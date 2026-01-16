Haberler

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Güncelleme:
İstanbul Güngören'de iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YABN BAKMA KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

ATLAS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor. Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
direk uyutun kısa ve net, harici çözüm olmaz.

