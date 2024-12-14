Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir ve neden görevden alındığı merak ediliyor. Güney Kore Başkanı kim olacak ve Yoon Suk Yeol görevden alındı mı soruları gündeme geliyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Detaylar haberimizdedir...

YOON SUK YEOL KİMDİR?

Yoon Suk Yeol, 1960 yılında Seul'de dünyaya geldi.

Seul Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra savcı olarak meslek hayatına atıldı. 2019'da Güney Kore'nin başsavcısı olarak atandı. Ancak, dönemin Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından göreve getirilmesine rağmen, Moon'un müttefiklerini yolsuzluk iddialarıyla soruşturması sonucunda görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

2022 yılında Halk Gücü Partisi'nin adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Yoon, rakibi Lee Jae-myung'u yüzde 0,7'lik çok küçük bir farkla geride bırakarak seçimleri kazandı.

Dış politikada ABD ile yakın ilişkileri savunan Yoon, Japonya ile diplomatik bağların güçlendirilmesini desteklerken, Kuzey Kore'ye karşı sert bir tutum sergiledi. Ancak, eşi Kim Kun-hee'nin lüks Dior çanta kabul ettiği ve hisse senedi manipülasyonu yaptığı iddiaları, Yoon'un başkanlık dönemine gölge düşürdü. Kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalan Yoon, bu skandallarla ilgili özür dilemek zorunda kaldı ve eşinin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Başkanlığı süresince muhalefetin kontrolündeki parlamentoda politikalarını hayata geçirmekte zorluk yaşayan Yoon, düşük kamuoyu desteğiyle mücadele etti. Savcılık dönemindeki yolsuzlukla mücadele konusundaki katı duruşunu başkanlıkta da sürdürmeye çalışsa da, siyasi çalkantılar görev süresi boyunca devam etti.