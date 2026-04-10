Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, bir sonraki satıştan pay haklarının olduğu Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumu hakkında açıklama yaparak, ''Şu ana kadar transfer süreciyle ilgili Galatasaray yönetiminden tarafımıza ulaşan bir telefon ya da resmi bir görüşme talebi olmadı'' dedi.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, son dönemde Avrupa devlerinin radarına giren eski oyuncuları Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, milli yıldızın geleceğiyle ilgili Galatasaray cephesinden henüz kendilerine bir bilgilendirme gelmediğini ifade etti.

"AVRUPA'YA GİTMESİ GURUR VERİR"

Radyospor’a konuşan Başkan Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz’ın hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla gösterdiği performanstan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Altyapımızdan yetişen ve bizde emek veren oyuncuları en üst seviyede görmek bizim için en büyük gurur kaynağı. Barış Alper'in kariyerine Avrupa’nın önemli kulüplerinde devam etmesi hem Türk futbolu hem de Keçiörengücü için vizyoner bir adım olur. Ancak şu ana kadar transfer süreciyle ilgili Galatasaray yönetiminden tarafımıza ulaşan bir telefon ya da resmi bir görüşme talebi olmadı. Şu an sadece süreci uzaktan takip ediyoruz."

GÖZLER %20'LİK PAYDA

Barış Alper Yılmaz’ın Ankara Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transferi sırasında yapılan sözleşme gereği, Başkent ekibinin oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor. Eğer 25 yaşındaki futbolcu yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya transfer olursa, Keçiörengücü de bu satıştan ciddi bir gelir elde edecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİYLE BÜYÜLEDİ

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında jokere dönüşen ve sergilediği hırslı futbolla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, çıktığı 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asistlik dev bir katkı sağlayarak kariyer rekorunu kırdı. Genç yıldızın güncel piyasa değerinin yükselmesiyle birlikte, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısının çalınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cemre Yıldız
