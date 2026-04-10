İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı
İspanya’nın Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasında Paskalya etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel “Yahuda’nın yakılması” festivalinde bu yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuklası yakıldı. “Kötülüklerin yakılması” ritüeli çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, kasaba halkının İsrail’e yönelik tepkisini yansıtan bir protestoya dönüşürken, o anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
“YAHUDA'NIN YAKILMASI” GELENEĞİ SÜRÜYOR
Katolik dünyasının önemli dini dönemlerinden Paskalya kapsamında İspanya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, El Burgo kasabasındaki “Yahuda’nın yakılması” festivali öne çıktı.
1940’lı yıllardan bu yana sürdürülen gelenek kapsamında her yıl “kötülüğü temsil eden” bir figür seçilerek yakılıyor.
BU YILIN SEMBOLÜ NETANYAHU OLDU
Kasaba halkı bu yıl, Filistin’de yaşananlar ve İran’a yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttukları Netanyahu’nun kuklasını seçti. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki dev kukla, kasaba merkezinde düzenlenen festivalde ateşe verildi.
FESTİVAL PROTESTOYA DÖNÜŞTÜ
Etkinlik sırasında toplanan kalabalık, alevler içindeki kuklayı alkışlarla izlerken, festival İsrail’e yönelik protesto gösterisine dönüştü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
"SAVAŞA VE SOYKIRIMA HAYIR" MESAJI
Kasabanın belediye başkanı Maria Dolores Narvaez, etkinliğin uzun yıllardır süren bir gelenek olduğunu belirterek, bu yıl seçilen figürle “savaşa ve soykırıma hayır” mesajı vermek istediklerini ifade etti.
Yaklaşık 1800 nüfuslu El Burgo’da düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.